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Где пройдут предрождественские и предновогодние ярмарки?

mogilevnews.by 105 0

Где пройдут предрождественские и предновогодние ярмарки?

Предрождественские и предновогодние ярмарки пройдут в Бобруйске 24 декабря и с 29 по 31 декабря на улице Социалистической, на пешеходной зоне от улицы Карла Маркса до улицы Дзержинского.

Время проведения с 10.00 до 15.00. Покупателям предложат широкий ассортимент товаров как продовольственных, так и непродовольственных.

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