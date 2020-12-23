Где пройдут предрождественские и предновогодние ярмарки?

Предрождественские и предновогодние ярмарки пройдут в Бобруйске 24 декабря и с 29 по 31 декабря на улице Социалистической, на пешеходной зоне от улицы Карла Маркса до улицы Дзержинского.

Время проведения с 10.00 до 15.00. Покупателям предложат широкий ассортимент товаров как продовольственных, так и непродовольственных.