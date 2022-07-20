Где обновляют, а где наносят заново. О разметке в Бобруйске

Вместе с укладкой асфальта в городе не прекращается и гул компрессора. Для водителей разметка – важный ориентир. Там, где пока отсутствуют белые полосы, приходится порой ездить по памяти или интуитивно, что осложняет передвижение автомобилистам.

Начальник филиала СМЭП Бобруйска Николай Раевский сообщает, что в этом сезоне будет размечено 26500 квадратных метров дорог, из которых 21530 от плана уже выполнено.

В ближайшие дни работники приступают к оформлению Ульяновской, Гагарина, Минской (на обновленных участках).

– На этой неделе обновим разметку и возле учебных заведений – знаком «Внимание, дети!» (769,5 кв. м) и словом «Школа» (121,3 кв. м), – акцентирует Николай Михайлович. – Завершить обновление разметки на городских улицах планируется в августе-сентябре. Добавим также зеленых велосипедных переездов. Сегодня их три на Минской и один на проспекте Строителей. Рабочие филиала этим летом также установили три светофора на проспекте Строителей.

Николай Михайлович также анонсировал изменения разметки в районе гостиницы на Советской и на Максима Горького: там будут созданы пешеходные островки.