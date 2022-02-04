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Где можно приобрести абонемент на домашние матчи ФК «Белшина»?

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Где можно приобрести абонемент на домашние матчи ФК «Белшина»?
 Стартовала продажа абонементов на домашние матчи сезона 2022.
Абонемент позволяет посещать все домашние игры Белшины в сезоне, как чемпионата, так и кубка Беларуси.
Цена: 30 BYN
Гостиница "Юбилейная", 4 этаж, отдел маркетинга.
Доставка по Бобруйску: +375447786118.
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