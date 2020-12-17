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Где купить главный атрибут праздника? Адреса и время работы елочных базаров в Бобруйске

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Где купить главный атрибут праздника? Адреса и время работы елочных базаров в Бобруйске

Купить главный атрибут новогодних праздников – красавицу ель бобруйчане и гости города могут по 31 декабря на действующих в городе елочных базарах, расположившихся в разных микрорайонах города.

С 19 по 31 декабря года будет организована работа елочных площадок по следующим адресам:
ул. Социалистическая (у входа унитарного предприятия «Бобруйский рынок»);

ул. Минская, 22;
ул. Батова, 16;
ул. Ковзана, 47;
ул. Интернациональная, 22;
ул. 50 лет ВЛКСМ, 33–3 (площадка молодёжного парка);
ул. Минская, 54;
пр-т Строителей, 58;

Ассортимент елочных базаров составят как традиционные живые ели и сосны, так и искусственные новогодние деревья.

Режим работы с 10.00 до 19.00.

Цена живой ели будет зависеть  от высоты «новогодней красавицы».

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