Где купить главный атрибут праздника? Адреса и время работы елочных базаров в Бобруйске
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Купить главный атрибут новогодних праздников – красавицу ель бобруйчане и гости города могут по 31 декабря на действующих в городе елочных базарах, расположившихся в разных микрорайонах города.
С 19 по 31 декабря года будет организована работа елочных площадок по следующим адресам:
ул. Социалистическая (у входа унитарного предприятия «Бобруйский рынок»);
ул. Минская, 22;
ул. Батова, 16;
ул. Ковзана, 47;
ул. Интернациональная, 22;
ул. 50 лет ВЛКСМ, 33–3 (площадка молодёжного парка);
ул. Минская, 54;
пр-т Строителей, 58;
Ассортимент елочных базаров составят как традиционные живые ели и сосны, так и искусственные новогодние деревья.
Режим работы с 10.00 до 19.00.
Цена живой ели будет зависеть от высоты «новогодней красавицы».
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Где купить главный атрибут праздника? Адреса и время работы елочных базаров в Бобруйске