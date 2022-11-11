Где купить билеты на спектакли программы фестиваля национальной драматургии имени В.И.Дунина-Марцинкевича?

Дорогие зрители, билеты на все спектакли Республиканского фестиваля национальной драматургии имени В.И.Дунина-Марцинкевича можно приобрести в кассе театра, а также Дворца искусств. Приобрести и забронировать билеты онлайн — нажав здесь.