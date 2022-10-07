Где и когда построят в Беларуси пункт захоронения радиоактивных отходов?

Представители Госатомнадзора рассказали сегодня журналистам в пресс-центре БЕЛТА БЕЛТА о планах по строительству пункта захоронения радиоактивных отходов в Беларуси.

В Беларуси проходит общественное обсуждение проекта стратегии обращения с радиоактивными отходами. "Ключевым моментом в данном документе является решение, что стране необходимо создание пункта захоронения радиоактивных отходов. Этот объект должен быть целостным, единым и позволять регулировать вопросы обращения с такими отходами по всей стране и на долгий промежуток времени. В стратегии отражены основные требования, которые нужно учитывать при принятии решения о месте размещения пункта. Помимо природных факторов, оценке подлежат социально-экономические и экологические аспекты. Рассматривается вся территория Беларуси. Среди вариантов - зона вблизи действующей станции, а также территории, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Но окончательное решение пока не принято", - сказал начальник управления по обращению с радиоактивными отходами Госатомнадзора Дмитрий Павлов.

По его словам, пункт захоронения радиоактивных отходов видится как модульно организованный объект, то есть для каждого типа отходов будут отдельные модули. Его планируется сооружать поэтапно. "Через 10 лет будет необходимо разместить отходы, которые уже образуются на БелАЭС, на пункте захоронения. Потому первую очередь этого объекта планируется создать и ввести в эксплуатацию именно через 10 лет. В планах приповерхностное захоронение, а не глубинное", - отметил начальник управления.

Пункт захоронения радиоактивных отходов требует создания дополнительной инфраструктуры. "Данный объект в стратегии предложено рассматривать как точку экономического роста, отмечен его потенциал для развития региона, в котором он будет расположен", - обратил внимание Дмитрий Павлов.

"На территории Беларуси будут захоронены радиоактивные отходы, которые образовались в нашей стране. Это общий принцип МАГАТЭ, это прописано и в наших законах, - обратил внимание первый заместитель начальника Госатомнадзора Леонид Дедуль. - Радиоактивные отходы - это вещества, содержащие радионуклиды, которые уже не планируется в дальнейшем использовать. А отработавшее ядерное топливо подлежит переработке. В соответствии с соглашением с РФ переработка будет проводиться на территории России, а уже оставшиеся продукты переработки мы захороним в Беларуси".

Первый заместитель начальника Госатомнадзора подчеркнул, что вопросы безопасности персонала пункта захоронения радиоактивных отходов, проживающего вблизи населения, и влияния на окружающую среду стоят во главе угла. "Вокруг этого пункта можно создать научный кластер, чтобы разрабатывать новые технологии и мероприятия по обеспечению ядерной и радиационной безопасности", - добавил он.

Важное значение имеет также подготовка кадров. Планируется создание отраслевой программы подготовки на базе одного из специализированных учреждений.