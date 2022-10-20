Где бобр? Спрашивают бобруйчане

Сколько бобров в Бобруйске? Сосчитать довольно сложно. Чуть ли не каждое предприятие и учреждение норовит при входе или в фойе администрации установить зубастый символ города. Но цель звонка нашего читателя не совсем арифметическая, скорее, разыскная. Виктор Анатольевич намедни побывал в администрации Первомайского района. Там в елях на постаменте обычно его встречает деревянный бобр, но в тот раз его «приветствовала» пустота. У нас же Виктор Анатольевич спрашивает: «Вернется ли на свое место символ города?»

В Первомайской администрации пояснили, что отсутствие «на рабочем месте» символа города временно. Его покалечили вандалы и время, однако после реставрации он займет свой «пост».

Напомним, что авторами скульптуры стали мастера-резчики Бобруйского государственного колледжа имени А.Е. Ларина Василий Войтехович и Александр Павликов. На изготовление фигуры у них ушло больше двух месяцев. Материал фигуры бобра – бравого генерала Русской армии времен войны с Наполеоном 1812 года – тополь. В свое время решение создать бобра в таком образе стало сенсацией, ведь до этого бобры в нашем городе «носили» костюмы исключительно зажиточных евреев.