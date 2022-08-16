«Газпром» допустил, что зимой цены на газ в Европе превысят $4000 за тысячу кубометров

В российском холдинге "Газпром" не исключают, что стоимость газа на европейских биржах предстоящей зимой превысит рекордные $4 тыс. за тысячу кубометров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

В сообщении холдинга отмечается, что стоимость голубого топлива на спотовых биржах в Европе уже сейчас превышает $2,5 тыс. "По консервативным оценкам, если тенденция сохранится, зимой цены превысят уровень $4 тыс. за 1 тыс. куб.м", - отмечает "Газпром".

16 августа цена за тысячу кубометров газа на лондонской бирже ICE впервые с 8 марта превысила $2450. Рост цен происходит в связи с повышением стоимости газа в азиатском регионе, снижением ветрогенерации в европейских странах, а также из-за ремонтных работ на объектах, связанных с добычей и транспортировкой газа в Норвегии.