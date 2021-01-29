Газета «Бабруйскае жыццё» и Бобруйский горрайотдел по ЧС предлагают детям и подросткам принять участие в проекте «Спроси у спасателя»
67 0
В этом году наша газета и Бобруйский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям решили предложить читателям совместный проект «Спроси у спасателя». Мы приглашаем принять участие в нем детей и подростков. В каждой профессии свои особенности и маленькие секреты, поэтому в нашем познавательном проекте ребята могут задать любой вопрос бобруйским спасателям. Ответы работников МЧС на самые интересные и необычные вопросы будем печатать на страницах газеты.
Для участия в проекте нужно:
1. Придумать и написать вопрос спасателю. Спрашивать можно не только о работе в службе МЧС, но и об увлечениях, да и вообще обо всем, что вас интересует в жизни спасателей.
2. Отправить его вместе с фото ребенка-участника на электронную почту редакции газеты «Бабруйскае жыццё» – babruiskae@gmail.com – с пометкой «Спроси у спасателя». Не забыть указать данные: имя и фамилию, возраст, учебное заведение, контактный телефон.
По итогам года участников проекта, которые прислали самые оригинальные вопросы, ждет приятный сюрприз-поощрение от спасателей.