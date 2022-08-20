Гастрономическое путешествие «СмакFEST» проходит в Бобруйске
Хороший повод оставить собойку дома и выбраться «в люди»
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Редакция Bobrlife, радио Zefir, телеканал «Бобруйск 360» и газета «Бабруйскае жыццё» рассказывают о том, куда отправиться в эти гастрофестивальные дни. Надевайте свои лучшие наряды, ведь с 20 по 29 августа 10 топовых заведений города участвуют в гастрофесте и предлагают уникальные сеты по фиксированной стоимости 22 рубля. Корреспонденты нашего медихолдинга проникли на кухни, подсмотрели за поварами и уже готовы огласить меню. Кафе и рестораны разработали авторский набор блюд общим весом 600 граммов, чтобы удивить вас, любители красиво и вкусно отдохнуть.
кафе «Пицца Браво»
адрес: ул. Социалистическая, 68
режим работы: 10.00-24.00
телефон для заказов: +375(29) 345-67-39
«Пицца Браво» – одно из первых в городе мест притяжения любителей итальянской кухни. Сюда приходят отдыхать семьями, компаниями. На выбор у посетителей два зала с оригинальными интерьерами, а в летний период действует открытая площадка. Официант Егор Тарасенко с огоньком в глазах говорит о работе, о том, что здесь уже трудятся семьями, хвалит кухню и пиццайоло: «рукастые» пиццамейкеры действительно завораживают, когда наблюдаешь за их работой.
За 22 рубля в эти дни вам подадут сет из трех пицц – двух мясных и одной фруктовой. «Мы хотели не отходить от нашей классики и вдобавок показать что-то новенькое. Сладкая пицца с сиропом станет оригинальным дополнением, даст новые вкусовые ощущения», – рассказали в заведении.
Но у «Пиццы Браво» еще масса приятных и вкусных предложений. К примеру, в обеденные часы рекомендуем оставить свои контейнеры дома, ведь на все меню действует 20% скидка. А еще здесь подают отличные коктейли, рекомендуем кофейно-апельсиновый «Бамблби».
кафе «Амстердам»
адрес: ул. 50-летия ВЛКСМ, 33-3
режим работы: 12.00-23.00
телефон для заказов: +375(225) 79-34-46
Немного неожиданно, но Амстердам для гастрофеста выбрал белорусскую кухню. Качественное мясо в натуральной оболочке с традиционными специями. Всех, кто соскучился по сытной еде, красивой подаче и неповторимому вкусу, зовем в «Амстердам». За 22 рубля вам подадут три традиционные колбаски, думаем, у них будет тот самый вкус из далекого деревенского детства: картофельную с жареным фаршем, мясную с гречкой и смесь свинины и говядины. А свежие овощи – огурчики и капуста – дополнят и украсят блюдо, как и традиционные белорусские соусы.
Заведующий предприятиями общественного питания ООО «Табак-инвест» в Бобруйске Татьяна Винглевская приглашает не только за сетом. В «Амстердаме» разработано детское меню, которое придется по вкусу маленьким гурманам: «Например, есть пицца в виде цветочка, с интересной подачей… Я бы сказала, что у нас домашнее кафе, куда можно прийти всей семьей. Наше меню обновляется часто, поэтому не пропустите сезонные новинки. Конечно же, ждем всех на «СмакFEST».
К слову, с 12.00 до 17.00 действует обеденная скидка 30%, в меню около 15 позиций. При покупке пиццы навынос действует 10% скидка.
кафе «АртиШок»
адрес: ул. Социалистическая, 105
режим работы: 16.00-4.00
телефон для заказов: +375(44) 541-11-14
Шеф-повар Марина Умецкая уверена, что сет от кафе «АртиШок» не оставит равнодушных. Выбор пал на белорусскую кухню:
– Вообще у нас разнообразная кухня. Есть пиццы и пасты, карбонара – итальянская нотка. Есть крымский салат, а есть и цыпленок табака по-грузински. Ну и куда же без рыбы фиш, фаршмака в Бобруйске. Однако на «СмакFEST» мы решили поддержать белорусскую кухню. Наш сет состоит из трех разновидностей картофеля, салата из маринованных опят и запеченной в глазури рульки.
Помимо сета, в «АртиШоке» подают отличный шашлычок с картофельными дольками, стейк из свиной шеи, медальоны из говядины, филе по-фламандски. Есть различные вариации рыбных блюд. Кроме того, это отличное место не только для еды, но и для танцев до утра. Все блюда подаются свежими, повара говорят – «из-под ножа».
Добавим, что сет этого заведения выглядит объемно и красиво. Кажется, что там гораздо больше 600 граммов.
кафе «История»
адрес: ул. Московская, 42
режим работы: 11.00-24.00
телефон для заказов: + 375(44) 514-15-15
Сушеф Алина рассказала о блюдах сета в «Истории»:
– Подаем брускетту с лисичками и взбитой рикоттой со сливками. Украсили шпинатом и трюфельным маслом. Еще приготовили каннеллони с курицей – пасту, похожую на лазанью. В составе шпинат и шампиньоны. И, конечно же, салат капрезе из садовых томатов и страчателлы с соусом песто ромеско.
Что ж, звучит вкусно. Остается попробовать и окунуться во вкус Италии, чтобы пополнить словарный запас этими кулинарными терминами.
Добавим, что у «Истории» вы найдете отличные напитки в дополнение к итальянскому шедевру.
кафе «Пушкина 202»
адрес: ул. Пушкина, 202
режим работы: 10.00-23.00.
телефон для заказов: +375(29) 33-63-202
Следующий участник успел заявить о себе в городе и обрести поклонников. В атмосфере уюта и домашнего юмора (зайдите и почитайте надписи на стенах) вам предлагают сет, который не смогли отнести к конкретной стране, а назвали так, чтобы было понятно: «Азия микс».
В состав входит вьетнамский суп фо бо с говядиной (250 г), японские рисовые шарики с семгой и кисло-сладким соусом (130 г), китайские овощные спринг-роллы с соевым соусом (85 г), куриные крылья терияки по-японски (135 г) Chúc ngon miệng!
ресторан «Турист»
адрес: ул. Войкова, 20
режим работы: 11.00-21.00
телефон для заказов: +375(44) 505-66-15
Ресторан «Турист» выбрал интересную страну, чтобы продемонстрировать кулинарные способности своих поваров. В состав сета входит карагеоргиев шницель с картофелем фри, салат «Сербский». В дополнение традиционные соусы. Качество и красота блюд международного уровня. Пријатно!
ресторан «Базилик»
адрес: ул. Интернациональная, д. 12
режим работы: 11.00-23.00
телефон для заказов: +375(29) 500-13-13
Ожидаемо, что новое заведение в городе, представляющее европейскую кухню и имеющее неаполитанскую печь, решило поражать клиентов сетом итальянской кухни. На стол вам подадут легкую закуску из томатов, моцареллы, оливкового масла и базилика – капрезе; спагетти с мелкими кусочками бекона, смешанные с соусом из яиц и сыром пармезан, – пасту «Карбонару»; пиццетту с ветчиной, грибами, рукколой, моцареллой и, конечно же, базиликом. Buon appetito!
кафе «ТиКава»
адрес: ул. Социалистическая, 97
режим работы: 10.00-23.00
телефон для заказов: +375(29) 348-74-87
Валентина Пасько, шеф-повар с богатым географическим опытом работы. Помимо европейских стран, Валентина трудилась семь лет на Кавказе. Она говорит, что это место слияния культур, а ей особенно по душе грузинская кухня. Вдохновленная ею шеф-повар «ТиКава» и создала сет из салата «Тбилиси», ароматнейшего супа харчо и мантов: «Все блюда у нас свежие – «из-под ножа». Приходите, пробуйте и оценивайте». Поддержим! Попробуйте и попытайтесь повторить дома. А в кафе ожидайте не больше 20 минут – и частичка Грузии у вас на столе.
кафе «Фанат»
адрес: ул. Интернациональная, 32б
режим работы: 11.00-24.00
телефон для заказов: +375(225) 71-76-85
Судя по сету от кафе «Фанат», они ждут парочки, ведь на тарелке все по парам. Две пары мини-чебуреков, две пары оригинальных колдунов (сочное мясо не полностью накрыто картофельным фаршем), два куриных «камыша» на палочке. И, конечно же, подача – то, ради чего стоит посещать наши бобруйские заведения. Создатели сета решили потом «разобрать» составляющие на отдельные позиции в меню. Сет создавали несколько дней, снимали пробы, улучшали. Оцените и вы результат. Калi ласка!
ресторан «Юбилейный»
адрес: ул. 50-летия ВЛКСМ, 26
режим работы: воскресение, понедельник – 12.00-24.00,
пятница, суббота – 12.00-4.00
телефон для заказов: + 375(44) 578-61-16
Персонал ресторана в своем сете сделал акцент на белорусскую кухню, добавив к свежим овощам картофельные дольки и нарезку из копченой грудинки. Черный хлебушек, соленые огурчики, три соуса дополнят тарелку. Оригинальная подача, приветливые официанты ждут вас. Смачна есцi!