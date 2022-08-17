Гастрономический фестиваль «СмакFEST» уже скоро в Бобруйске

С 20 по 29 августа в Бобруйске пройдет в полномасштабном формате городской гастрономический фестиваль «СмакFEST», в котором примут участие 11 заведений общественного питания. Участниками фестиваля «СмакFEST» разработаны сеты кухни «Народов мира» с фиксированной стоимостью 22 рубля. Заведения - участники фестиваля скоро начнут делиться фестивальными сетами. Редакция Bobrlife, радио Zefir, телеканал "Бобруйск 360" и газета "Бабруйскае жыццё" будут держать вас в курсе вкусных событий.

А пока посмотрим, какие заведения принимают участие.

ресторан «Турист»

адрес: ул. Войкова, 20

режим работы: 11.00-21.00

телефон для заказов: +375 44 505-66-15

ресторан «Базилик»

адрес: ул. Интернациональная, д. 12

режим работы: 11.00-23.00

телефон для заказов: +375 29 500-13-13

ресторан «Юбилейный

адрес: ул. 50 лет ВЛКСМ, 26

режим работы: воскресение, понедельник: 12.00-24.00,

пятница, суббота: 12.00-4.00

телефон для заказов: + 375 44 578-61-16

кафе «Амстердам»

адрес: ул. 50 лет ВЛКСМ, 33-3

режим работы: 12.00-23.00

телефон для заказов: +375 225 79-34-46

кафе «Пицца Браво»

адрес: ул. Социалистическая, 68

режим работы: 10.00-24.00

телефон для заказов: +37529 345-67-39

кафе «Пушкина 202»

адрес: ул. Пушкина, 202

режим работы: 10.00-23.00.

телефон для заказов: +375 29 33-63-202

кафе «АртиШок»

адрес: ул. Социалистическая, 105

режим работы: 16.00-4.00

телефон для заказов: +375 44 578-61-16

кафе «Албена»

адрес: ул. 50 лет ВЛКСМ, 15а

режим работы: 11.00-24.00

телефон для заказов: +375 29 906-86-05

кафе «История»

адрес: ул. Московская, 42

режим работы: 11.00 - 24.00

телефон для заказов: + 375 44 514-15-15

кафе «ТиКава»

адрес: ул. Социалистическая, 97

режим работы: 10.00 - 23.00

телефон для заказов: +375 29 348-74-87