Гастроли театра «Ланжеронъ» в Бобруйске переносятся

Гастроли театра «Ланжеронъ» в Бобруйск перенесены на 2021 год.

Как ранее сообщалось, театр «Ланжеронъ» из Харькова планировал приехать с гастролями в театр драмы и комедии им. В. Дунина-Мартинкевича. Артисты собирались показать спектакль-этюд по пьесе Николая Коляды «Нежность».

Билеты можно сдать обратно, в театре просят сделать это до 4 ноября.

mogilevnews.by