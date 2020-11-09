Гастроли театра «Ланжеронъ» в Бобруйске переносятся
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Гастроли театра «Ланжеронъ» в Бобруйск перенесены на 2021 год.
Как ранее сообщалось, театр «Ланжеронъ» из Харькова планировал приехать с гастролями в театр драмы и комедии им. В. Дунина-Мартинкевича. Артисты собирались показать спектакль-этюд по пьесе Николая Коляды «Нежность».
Билеты можно сдать обратно, в театре просят сделать это до 4 ноября.
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