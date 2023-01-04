Гастроли Могилёвской областной филармонии

27 января в 18:00 Заслуженный коллектив Республики Беларусь оркестр народных инструментов имени народного артиста Беларуси Л.Л.Иванова (художественный руководитель и главный дирижер – Денис Черта) представит уникальную программу «Метель» в нашем театре.

Музыкальные композиции Г.В.Свиридова, в исполнении оркестра, полностью отразят настроение повести А.С. Пушкина и создадут в театральном зале настоящее волшебство. Текст повести прочтут артисты Могилевского областного драматического театра — Галина Лобанок и Александр Кулешов.