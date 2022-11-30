Гармония духа. Бобруйчанин Павел Подзоров о пути в боевых искусствах и развитии айкидо в нашем городе

На днях в Минске проходил учебно-аттестационный семинар по айкидо, где наш земляк Павел Подзоров успешно сдал аттестационные экзамены, по итогам которых ему присвоен четвертый Дан Айкидо.

Дан – это японский разряд в боевых искусствах (айкидо, карате), настольных играх и других занятиях. В отличие от ученической степени «кю» дан является мастерской степенью. Самый младший дан – первый, самый старший (в зависимости от системы) — с 6-го по 10-й. Дан в айкидо играет важную роль: он подтверждает не только уровень спортивных достижений человека и его мастерство, но и вклад личности в дело развития боевого искусства.

На фото: Павел Подзоров демонстрирует перед шиханом Стивеном Сигалом ударную технику

Нам удалось побеседовать с мастером о его пути в боевых искусствах и развитии айкидо в Бобруйске.

– Как давно Вы начали заниматься боевыми искусствами?

– В 2022-м пошел 29-й год занятий. В айкидо я пришел довольно поздно – в 19 лет. До этого, как и большинство мальчишек, выросших на фильмах «про Шаолинь», Брюса Ли, Стивена Сигала и других, перепробовал массу секций: от фехтования до борьбы.

– Уроки фехтования пригодились? Ведь в айкидо также есть раздел работы с оружием.

– Да. Кроме традиционного меча – катаны, в айкидо используется деревянное оружие: боккен (меч), дзё (палка), танто (нож). Работа с оружием очень важна, так как вырабатывает правильные положение и движение рук, соблюдение ма-ай (дистанции) и тайминг (время и скорость реагирования). – Как Вы можете кратко охарактеризовать, что такое айкидо?

– Это специфический вид восточных боевых искусств, созданный МорихеемУэсибой. Занятия айкидо помогают укрепить и сохранить здоровье, расширяют круг общения, дают навыки самообороны, а самое главное – открывают неограниченные возможности для саморазвития и самосовершенствования. В айкидо каждый может найти что-то для себя: стать сильнее, укрепить здоровье, обрести навыки самообороны, выработать уверенность и спокойствие. Айкидо укрепляет не только тело, но и дух, формирует особое мировоззрение и учит умению постоять за себя.

– Как долго нужно готовиться на четвертый дан?

– Даны и пояса – это не самоцель. Это всего лишь определенная ступенька в процессе изучения боевых искусств. Цель – совершенствование. Ведь как сказал кто-то из мастеров, «неважно, насколько ты стал лучше других, важно, насколько ты стал лучше, чем был». А процесс этот бесконечен… Что касается сроков, то между аттестациями на даны, как правило, должно пройти 2-3 года. Исходя из этого возможность аттестовываться была еще в 2018 году. Но тогда я не чувствовал себя достаточно готовым. Пришлось позаниматься еще. Спешка тут ни к чему. На свой первый ученический кю я аттестовывался после тринадцати лет занятий. Так что всему свое время. – Знаю, что перед экзаменом Вы даже голодали?

– Пришлось (смеется – прим. авт.). Дело в том, что за месяц до аттестации я слег с высокой температурой. Проболел две недели. Оставшиеся две пришлось жить в «спартанском режиме»: жесткая диета, баня, ежедневные тренировки, а иногда и две тренировки в день. В результате удалось существенно снизить вес и при этом улучшить физическую форму. Хотя последствия болезни, к сожалению, чувствуются до сих пор.

– Давайте немного поговорим об истории развития айкидо в нашем городе.

– История бобруйского айкидо насчитывает более четверти века. Начиналось все в девяностые. В далеком 1992 году в Бобруйск семена этого восточного боевого искусства завезены Андреем Чуевым. По его инициативе был создан Бобруйский клуб айкидо. В то время восточные боевые искусства были экзотикой. После многолетнего запрета начали появляться школы карате. Что же такое айкидо вообще, мало кто знал и представлял. Тем не менее группа занимающихся была многочисленной. Одно время даже большой зал стадиона «Спартак», где проходили занятия, не мог вместить всех желающих. Приходилось разбиваться на группы и заниматься в разные время и дни.

На фото: первые бобруйские айкидоки

На сегодня в Бобруйске функционируют две группы – в ДЮСШОР №3 и фитнес-­клубе «Днепровец». Работают как взрослые, так и детские направления. Проводятся регулярные тренировки, семинары с приглашением мастеров из Беларуси и других стран. Ежегодно проводится республиканский летний лагерь айкидо с участием представителей других городов Беларуси. Бобруйские айкидоки посещают республиканские и международные семинары по этому боевому искусству. Успешно аттестовываются, выполняя квалификационные требования на ученические и мастерские степени.

Во многом это заслуга Владимира Петровича Ликмана – официального представителя ОО «Белорусская федерация айкидо» в Бобруйске. Благодаря ему удалось не только сохранить айкидо в нашем городе, но и придать ему новый импульс развития. Занимающиеся айкидо принимают самое живое участие в общественной жизни города: в различных городских мероприятиях, акциях, показательных выступлениях, приуроченных ко Дню города, Дню независимости, «Венку дружбы», Дню физкультурника, акции «Беларусь – спортивная страна» и многих других. С недавнего времени получили развитие такие направления, как спочан (фехтование на нетравматичных видах оружия) и раздел сумо, по которым проводятся соревнования среди детей и подростков. – Скажите, а какой возраст оптимален, чтобы начать заниматься айкидо?

– Перефразируя известного киноперсонажа, скажу, что начать заниматься айкидо никогда не рано и никому не поздно. Набор в детские группы осуществляется с семи лет. Что касается взрослых, установить верхнюю планку здесь сложно. Знаю занимающихся, которым «стукнуло» 60 и даже 70 лет.

– Что бы Вы хотели пожелать нашим читателям?

– В преддверии зимних праздников хочу пожелать всем крепкого здоровья, оптимизма, удачи в делах, а главное – никогда не останавливаться на пути развития и самосовершенствования.

– Большое спасибо, Павел Сергеевич. Еще раз поздравляем Вас с покорением очередной вершины и, в свою очередь, желаем вам не останавливаться на достигнутом и двигаться вперед, попутно воспитывая достойных учеников и последователей.

Подготовила Людмила Любимцева.

Фото из архива Павла Подзорова.