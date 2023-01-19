Гандболисты бобруйской «Березины» закрепились на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Беларуси

Гандболисты минского СКА закрепились на первой позиции в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня вице-чемпионы страны одержали 14-ю победу, обыграв свой фарм-клуб БГУФК-СКА с результатом 40:29. В другом сегодняшнем поединке гандболисты "Гомеля" у себя дома выиграли у гродненского "Кронона" со счетом 34:26.

После 16 проведенных встреч в активе СКА 30 очков, действующий чемпион страны "Мешков Брест" отстает на пять баллов, сыграв на два матча меньше.

В матчах 13-го тура женского первенства главные фавориты добились очередных побед. Чемпионки Беларуси гандболистки "Гомеля" с большим трудом одолели в Бресте местный клуб "Виктория-Берестье" - 39:37. Обладательницы серебряных медалей спортсменки "БНТУ-БелАЗа" уверенно победили воспитанниц РГУОР с разницей в дюжину мячей - 36:24.

Сейчас у "Гомеля" и "БНТУ-БелАЗа" по 24 очка. На третьем месте бобруйская "Березина", у которой 12 баллов, на очко меньше у "Виктории-Берестья".