Гандболистки «Березины» вышли в «Финал четырех» Кубка Беларуси

В розыгрыше Кубка Беларуси по гандболу среди женских команд стали известны все участники "Финала четырех", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в ответном матче первого этапа гандболистки гродненской "Городничанки" уверенно переиграли на своей арене "Витебчанку" с разницей в 10 мячей - 33:23. На прошлой неделе в Витебске гродненская команда также была сильнее - 27:25.

Бобруйская "Березина" принимала у себя дома брестский клуб "Виктория-Берестье" и выиграла со счетом 36:32. Неделю назад в Бресте бобруйчанки победили с результатом 36:33.

Таким образом, "Городничанка" и "Березина" выступят в решающем кубковом раунде вместе с гандболистками "Гомеля" и "БНТУ-БелАЗа". Последние четыре сезона обладательницами Кубка страны неизменно становились гомельчанки, в активе которых уже семь трофеев. Больше только у гандболисток "БНТУ-БелАЗа", которые имеют 16 побед.