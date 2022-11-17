Гала-концерт конкурса «Новая волна-2022» прошел в технологическом колледже Бобруйска

В День студента – 17 ноября – в учреждении образования «Бобруйский государственный колледж» состоялся гала-концерт ежегодного конкурса «Новая волна-2022». В этот же день наградили призеров и победителей.

Как это было, смотрите в фоторепортаже Виктора ЧАБАНА.

/Будет дополнено и обновлено/.