Гала-концерт конкурса «Новая волна-2022» прошел в технологическом колледже Бобруйска
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Автор текста: Виктор Чабан
Фотографии: фото автора
В День студента – 17 ноября – в учреждении образования «Бобруйский государственный колледж» состоялся гала-концерт ежегодного конкурса «Новая волна-2022». В этот же день наградили призеров и победителей.
Как это было, смотрите в фоторепортаже Виктора ЧАБАНА.
/Будет дополнено и обновлено/.
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