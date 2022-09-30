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Профилактика

ГАИ в выходные усилит контроль на дорогах в темное время суток

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ГАИ в выходные усилит контроль на дорогах в темное время суток

В целях стабилизации обстановки на дорогах страны в пятницу и выходные дни Госавтоинспекция примет дополнительные меры по обеспечению безопасности уязвимых участников дорожного движения. Особое внимание будет уделено предупреждению ДТП в темное время суток, сообщили БЕЛТА в МВД.

Сотрудники ГАИ в очередной раз обратят внимание пешеходов и велосипедистов на необходимость неукоснительного соблюдения правил безопасного поведения на дороге, обязательного использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости.

Запланировано проведение рейдовых мероприятий по отработке в темное время суток аварийно опасных участков дорог и нерегулируемых пешеходных переходов. В поле зрения сотрудников не только нарушающие ПДД велосипедисты и пешеходы, но и водители, не соблюдающие скоростной режим и правила проезда пешеходного перехода.

По-прежнему особое внимание будет уделено выявлению водителей и пешеходов, находящихся в состоянии опьянения. ГАИ просит, в случае обнаружения на дороге нетрезвых пешеходов и велосипедистов, сообщать тревожные координаты по телефону 102.

Рейдовые группы специального подразделения ДПС "Стрела" МВД отработают районы с наиболее напряженной дорожной обстановкой.

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