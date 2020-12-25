ГАИ в выходные дни работает в усиленном режиме

"В выходные и праздничные дни многие проводят время на даче, природе, в увеселительных заведениях либо в гостях, где не обходится без спиртного. К сожалению, некоторые граждане после употребления горячительных напитков позволяют себе сесть за руль автомобиля, не думая о последствиях. Однако автомобиль в руках нетрезвого становится оружием, которое калечит человеческие жизни, не только самого водителя, но и окружающих его людей, - рассказали в УГАИ УВД Миноблисполкома. - В связи с тем, что именно в выходные дни по статистике регистрируется больше всего дорожно-транспортных происшествий, сотрудники милиции переходят на усиленный вариант несения службы. Особое внимание стражи дорог будут уделять выявлению нарушений как со стороны пешеходов, прогуливающихся в состоянии алкогольного опьянения по проезжей части, так и со стороны водителей, нарушающих ПДД в части несоблюдения скоростных режимов, управление в нетрезвом состоянии и не имея права управления".

За 11 месяцев по вине нетрезвых водителей совершено 101 дорожно-транспортное происшествие, в которых 36 человек погибли и 103 получили травмы различной степени тяжести. Буквально вчера ночью произошла авария с участием нетрезвого водителя. Так, около 00.05 в Слуцке 33-летний житель района, управляя автомашиной "Митсубиси", неправильно выбрал скорость движения, не обеспечил необходимую дистанцию до впереди двигавшегося транспорта, в результате чего столкнулся с автопоездом "Вольво" под управлением жителя Украины. В результате аварии водитель "Митсубиси" с травмами госпитализирован.

Установлено, что последний находился в состоянии алкогольного опьянения - концентрация паров в выдыхаемом воздухе составила 1,19 промилле. К тому же водительского удостоверения у него не было, так как ранее не получал. Ремнем безопасности водитель пристегнут не был. Кроме того, нарушитель ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за управление в состоянии опьянения и не имея водительского удостоверения.

В ГАИ напомнили, что действующим законодательством за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо передачу права управления нетрезвому, а также отказ от прохождения освидетельствования предусматривается наказание в виде лишения права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года и штрафом от 50 до 100 БВ. За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности, при этом предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым управляли в состоянии опьянения, независимо от права собственности.

С начала года на территории Минской области к административной ответственности привлечено более 3 тыс. водителей за управление транспортом в состоянии опьянения. Повторно в течение года выявлено - 168 фактов данного правонарушения, водители привлечены к уголовной ответственности. "Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, либо видите на проезжей части или вблизи нее нетрезвых пешеходов или велосипедистов, явно создающих своими действиями угрозу безопасности дорожного движения, срочно сообщите в дежурную часть милиции по телефону 102 (звонок бесплатный). Уважаемые водители, будьте благоразумны, не рискуйте своей жизнью, не омрачайте праздники родным и близким - ни в коем случае не садитесь за руль в состоянии опьянения. Безопасных вам дорог и берегите себя", - добавили в ГАИ.