ГАИ: в гололед основная часть аварий происходит на поворотах

В гололед основная часть аварий происходит на поворотах, сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"По сведениям синоптиков, в Минской области в ближайшие дни прогнозируются заморозки. На отдельных участках дорог - гололедица. Поэтому при планировании поездок водители должны учитывать погоду, состояние своего транспортного средства и собственные навыки вождения в зимних условиях, - рассказали в ГАИ. - В гололед основная часть аварий происходит именно на поворотах. Чтобы безопасно проехать поворот, необходимо заранее снизить скорость, избегать резких нажатий на педаль газа".

Водителям следует соблюдать дистанцию, особенно при гололеде. "Дистанцию необходимо увеличивать, и она должна быть больше в 2-3 раза, чем при езде в летний период. В гололед тормозной путь значительно увеличивается. Кроме того, необходимо правильно проезжать пешеходный переход. В гололед есть риск, что перед пешеходом водитель не успеет затормозить. Чтобы этого не произошло, рекомендуется заранее снизить скорость перед пешеходным переходом, даже если на нем никого нет. Люди могут выйти на дорогу внезапно", - отметили в Госавтоинспекции.

Пешеходам пересекать дорогу следует только в установленных местах. Категорически запрещается перебегать проезжую часть: это может привести к падению. Даже на регулируемых переходах нельзя начинать движение, пока все автомобили не остановятся. В темное время суток не стоит забывать про использование световозвращающих элементов.

Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными.