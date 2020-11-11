ГАИ устанавливает свидетелей ДТП

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома устанавливает свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 9 ноября около 7 часов 35 минут вблизи дома 12 на улице Сикорского, с участием пешехода и автомобиля «Вольво».

Гражданам, которым известны обстоятельства данного происшествия, просьба позвонить по телефону: 8(0225) 71-55-55 или 8(0225) 59-01-99.