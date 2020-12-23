ГАИ усилят контроль на дорогах в преддверии праздников
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С 24 по 28 декабря на территории Бобруйска проводится целевой комплекс надзорных и профилактических мероприятий по предупреждению ДТП, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, а также выявления и пресечения фактов управления транспортом водителями, не имеющими права управления
Госавтоинспекция напоминает, за 11 месяцев 2020 года в город по вине нетрезвых водителей произошло 2 аварии (пострадало 2 человека), а по вине «бесправных» - 2 ДТП (4 человека получили травмы).
ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома
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