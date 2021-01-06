ГАИ усилит контроль за пьяными водителями и пешеходами

С 6 по 11 января Госавтоинспекцией усилен контроль на дорогах – в эти дни повышенное внимание будет уделяться своевременному выявлению водителей в состоянии опьянения и бесправников – на территории области проводится комплекс надзорных и профилактических мероприятий по предупреждению ДТП, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения и водителями, не имеющими права управления.

Пьянство за рулем, несмотря на постоянную борьбу с ним, все еще остается нерешенной проблемой. Алкоголь является одной из наиболее частых причин ДТП и создает угрозу для жизни и здоровья всех участников дорожного движения. Тяжесть последствий таких происшествий значительно выше по сравнению с остальными авариями.

Наезды, столкновения и опрокидывания совершают такие водители, независимо от погодных и дорожных условий. От пьяного за рулем можно ожидать чего угодно и когда угодно. При этом они гибнут сами и губят других, или делают их инвалидами. В 2020 году на дорогах города по вине нетрезвых водителей произошло 2 дорожно – транспортных происшествия, в которых 2 человека травмированы.

А ответственность за нетрезвые вояжи достаточно серьезная: это штраф от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года. Такое же наказание грозит за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения. За повторное в течение года подобное нарушение предусмотрено уже уголовное дело и конфискация транспортного средства.

К сожалению, ни очевидная опасность употребления спиртного для водителя, ни суровые санкции наказания не могут переубедить отдельных граждан отказаться от рюмки перед поездкой. За прошедший год сотрудниками ГАИ города задержано 379 нетрезвых водителей, из них 18 – за повторную пьяную поездку.

Также испытывают судьбу и люди, лишенные прав, либо не получавшие их вовсе. Они садятся за руль и совершают ДТП, последствия которых зачастую необратимы. В прошедшем году по вине «бесправников» произошло 2 ДТП, в которых 4 человека получили травмы.

Первая «бесправная» поездка обойдется нарушителю штрафом в размере до 20-ти базовых величин (ст.18.19 ч.1 КоАП). За те же действия, совершенные повторно в течение года, придется уплатить до 50-ти базовых величин. Помимо штрафа ч.2 ст. 18.19 КоАП Республики Беларусь предусматривает и взыскание в виде административного ареста до 15-ти суток.

Поэтому накануне рождественских праздников и длинных выходных важно своевременно задуматься, и не совершать ошибок. В очередной раз хочется призвать всех наших граждан не быть в стороне и сообщать по телефону 102 о фактах управления автомобилем водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, или лицом, не имеющим права управления, – Ваш звонок поможет избежать ДТП и сохранить человеческие жизни.