ГАИ усилит контроль за нетрезвыми водителями

Для стабилизации обстановки на дорогах с 10 по 19 апреля ГАИ проведет республиканскую профилактическую акцию "Трезвый водитель". Об этом сообщили в главном управлении Госавтоинспекции МВД.

Акция направлена на своевременное выявление и пресечение фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями, предупреждение ДТП по их вине. Наряды ДПС проведут целенаправленные отработки автодорог и улиц, уделят внимание объектам торговли и заведениям, работающим в ночное время.

Профилактические мероприятия будут включать в себя информационно-разъяснительную работу о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения и последствиях нетрезвых ДТП.

Сотрудники ГАИ посетят трудовые коллективы, расскажут о проблеме пьянства за рулем, разъяснят участникам дорожного движения ответственность за нарушения ПДД и напомнят о социальном проекте "Останови беду - позвони 102", который, кстати, дает свои результаты. Так, примерно 20% нетрезвых водителей задерживаются по звонку неравнодушных людей.

С января по март этого года за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 3214 водителей. Повторно в течение года сели за руль пьяными 150 человек. За это время по вине нетрезвых водителей совершено 25 ДТП, в которых 4 человека погибли и 26 получили травмы. Еще в 456 ДТП повреждены транспортные средства, люди не пострадали.