ГАИ усилит контроль с 2 по 5 декабря на территории Могилевской области

С 2 по 5 декабря на территории Могилевской области проводится комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности пешеходов и профилактику дорожно-транспортного травматизма по причине нетрезвого состояния участников дорожного движения. Об этом сообщили в УВД облисполкома.

– Алкоголь является одной из наиболее частых причин ДТП и создает угрозу для жизни и здоровья всех участников дорожного движения, – отмечают в УВД облисполкома. – Тяжесть последствий таких происшествий значительно выше по сравнению с остальными авариями.

Госавтоинспекция призывает граждан не оставаться в стороне и сообщать по телефону 102 о фактах нахождения на дороге нетрезвых участников движения. Возможно, именно ваш звонок поможет избежать трагедии и спасет чью-то жизнь.

По материалам mogilevnews.by.