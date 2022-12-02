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Общество

ГАИ усилит контроль с 2 по 5 декабря на территории Могилевской области

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ГАИ усилит контроль с 2 по 5 декабря на территории Могилевской области

С 2 по 5 декабря на территории Могилевской области проводится комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности пешеходов и профилактику дорожно-транспортного травматизма по причине нетрезвого состояния участников дорожного движения. Об этом сообщили в УВД облисполкома.

– Алкоголь является одной из наиболее частых причин ДТП и создает угрозу для жизни и здоровья всех участников дорожного движения, – отмечают в УВД облисполкома. – Тяжесть последствий таких происшествий значительно выше по сравнению с остальными авариями.

Госавтоинспекция призывает граждан не оставаться в стороне и сообщать по телефону 102 о фактах нахождения на дороге нетрезвых участников движения. Возможно, именно ваш звонок поможет избежать трагедии и спасет чью-то жизнь.

По материалам mogilevnews.by.

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