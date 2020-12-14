ГАИ усилит контроль на сложных участках дорог и пешеходных переходах

Пока белорусские врачи справляются с наплывом пациентов с гололедными травмами, Госавтоинспекция еще раз напоминает о главной опасности скользких дорог: неправильный выбор скорости и маневры вождения могут стать причиной аварии.

На скользкой дороге автомобиль практически неуправляем. Если под колёсами лед – не спасают и зимние шины. Лучшее средство – максимум осторожности и благоразумия за рулём. Минимум резких перестроений, ускорений и манёвров. Особенно это опасно в условиях ограниченной видимости – встреча с пешеходом может стать трагедией.

ГАИ также напоминает, что зимой, особенно в снег и дождь, необходимо включать ближний свет фар, а перед поездкой очищать стекла и фонари от наледи.