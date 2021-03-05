ГАИ усилит контроль на дорогах Могилевской области с 5 по 9 марта

С 5 по 9 марта Госавтоинспекция усилит контроль на дорогах области. Как сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома, в эти дни проводятся мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение фактов управления транспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения.

- С1 марта 2021 года вступила в силу новая редакция Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, - напоминают в ГАИ. - Ответственность для лиц, которые управляют автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, при наличии абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации до 0,8 промилле включительно, повлечет наложение штрафа в размере 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами на 3 года. Свыше 0,8 промилле – штраф в размере 200 базовых величин с лишением на 5 лет.

За передачу управления своим автомобилем пьяному владелец транспортного средства будет привлечен к административной ответственности в виде штрафа от 50 до 100 базовых величин с лишением прав на 3 года.

Если водитель употребил спиртное (наркотики, токсические или одурманивающие вещества) после того, как сотрудник ОВД подал сигнал об остановке, либо после совершения ДТП до того, как пройти освидетельствование, штраф составит 200 базовых с лишением права управления на 5 лет.

В 2020 году на дорогах области по вине нетрезвых водителей произошло 51 дорожно-транспортное происшествие - 15 человек погибли, 49 получили травмы.