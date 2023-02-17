ГАИ уделит повышенное внимание безопасности пешеходов и велосипедистов

Как сообщили в МВД, в целях стабилизации обстановки на дорогах страны с 18 по 26 февраля ГАИ проведет профилактическое мероприятие по обеспечению безопасности уязвимых участников дорожного движения.

- Особое внимание будет уделено предупреждению ДТП в темное время суток, - рассказали в ведомстве. - Сотрудники напомнят пешеходам и велосипедистам о нововведениях в Правила дорожного движения, мерах безопасности на пешеходных переходах, необходимости использования световозвращающей продукции, а также правилах безопасного поведения при движении на велосипедах и средствах персональной мобильности.

Запланированы отработки аварийно-опасных участков дорог и нерегулируемых пешеходных переходов. В поле зрения сотрудников не только нарушающие ПДД велосипедисты и пешеходы, но и водители, не соблюдающие скоростной режим и правила проезда пешеходных переходов.

mogilevnews.by