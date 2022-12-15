ГАИ рекомендует водителям соблюдать зимний стиль вождения, сообщил журналистам старший инспектор по особым поручениям главного управления ГАИ МВД Александр Бруй, передает корреспондент БЕЛТА.

"Особенно молодым водителям, у которых довольно небольшой опыт, либо водителям, которые используют транспортные средства сезонно, это доставляет определенные трудности. Однозначно необходимо снизить скоростные режимы движения. Они должны приблизиться к минимальным своим порогам, потому как даже при скорости 40 км/ч на загородной трассе в большой снегопад и гололед можно очутиться в кювете и совершить дорожное происшествие", - отметил Александр Бруй.

Старший инспектор по особым поручениям подчеркнул, что скорость движения должна выбираться исключительно из тех дорожных и погодных условий, которые складываются в конкретный период. Он заметил, что условия могут меняться на протяжении дороги из одного населенного пункта в другой.

Александр Бруй также порекомендовал исключить ненужные перестроения. Хаотичные перестроения из ряда в ряд могут привести к заносу автомобиля, ввести в заблуждение других участников дорожного движения - все это с большой вероятностью приведет к совершению ДТП. Однозначно необходимо увеличить минимальные расстояния до впереди движущегося транспортного средства, соблюдать серьезный боковой интервал.

Более того, нельзя совершать резких движений. "Никаких резких стартов и, конечно, никаких резких торможений. Все это неблагоприятно скажется на дорожной ситуации", - отметил Александр Бруй.