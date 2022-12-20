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Профилактика

ГАИ рекомендует избегать резких торможений и маневров в гололедицу

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ГАИ рекомендует избегать резких торможений и маневров в гололедицу

ГАИ рекомендует избегать резких торможений и маневров в гололедицу, сообщили в Министерстве внутренних дел.

Резкое изменение погодных условий значительно осложняет ситуацию с дорожной безопасностью, отметили в главном управлении ГАИ МВД. При сильных осадках и гололедице водителям и пешеходам нужно быть предельно внимательными и осторожными. Водителям важно выбирать безопасную скорость с учетом состояния проезжей части, видимости и ситуации на дороге. Следует избегать резких торможений и маневров, а также лишних перестроений. С предельной осторожностью необходимо проезжать пешеходные переходы. Важно использовать ремни безопасности, а детей перевозить в удерживающих устройствах.

Обочины на загородных трассах могут быть непригодны для движения, поэтому необходимо быть готовым, что пешеходы передвигаются по краю проезжей части. Пешеходам во время осадков и в темное время суток следует использовать световозвращающие элементы. Переходить дорогу нужно в специально предусмотренных для этого местах. При этом необходимо убедиться, что автомобили остановились.

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