ГАИ разыскивает свидетелей и очевидцев ДТП, произошедшего с участием пассажира в салоне троллейбуса маршрута №1
97 0
Госавтоинспекцией УВД Бобруйского горисполкома устанавливаются свидетели и очевидцы дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 23 ноября около 9 часов 52 минут. В салоне троллейбуса городского маршрута №1, вблизи остановочного пункта «Октябрьская», упал пассажир.В результате дорожно транспортного происшествия женщине были причинены телесные повреждения.
Гражданам, которым известны обстоятельства данного происшествия, просьба позвонить по телефонам: 71-55-55 или 590199.
ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома
также
-
Просроченная банка с кукурузой вывела на след вора
-
Участились случаи интернет-мошенничества. Рассказываем о самых распространенных «ловушках» и профилактике
-
ГАИ разыскивает свидетелей и очевидцев ДТП, произошедшего с участием пассажира в салоне троллейбуса маршрута №1
-
В Бобруйске ночью горел дом. На пожаре погиб мужчина (фото и видео)
-
В Бобруйске «Лада» при повороте не уступила дорогу Audi. Водитель и его пассажирка госпитализированы