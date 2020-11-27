ГАИ разыскивает свидетелей и очевидцев ДТП, произошедшего с участием пассажира в салоне троллейбуса маршрута №1

Госавтоинспекцией УВД Бобруйского горисполкома устанавливаются свидетели и очевидцы дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 23 ноября около 9 часов 52 минут. В салоне троллейбуса городского маршрута №1, вблизи остановочного пункта «Октябрьская», упал пассажир.В результате дорожно транспортного происшествия женщине были причинены телесные повреждения.

Гражданам, которым известны обстоятельства данного происшествия, просьба позвонить по телефонам: 71-55-55 или 590199.

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома