ГАИ разыскивает очевидцев ДТП
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Госавтоинспекцией УВД Бобруйского горисполкома устанавливаются свидетели и очевидцы дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 29 декабря 2020 года около 18 часов 30 минут вблизи дома 47 по улице Минской города Бобруйска, с участием несовершеннолетнего пешехода и автомобиля «Форд Гелакси»
Гражданам, которым известны обстоятельства данного происшествия, просьба позвонить по телефонам: 71-55-55 или 59-01-99.
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