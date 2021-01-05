ГАИ разыскивает очевидцев ДТП

Госавтоинспекцией УВД Бобруйского горисполкома устанавливаются свидетели и очевидцы дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 29 декабря 2020 года около 18 часов 30 минут вблизи дома 47 по улице Минской города Бобруйска, с участием несовершеннолетнего пешехода и автомобиля «Форд Гелакси»

Гражданам, которым известны обстоятельства данного происшествия, просьба позвонить по телефонам: 71-55-55 или 59-01-99.