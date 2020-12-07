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ГАИ разыскивает очевидцев ДТП

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ГАИ разыскивает очевидцев ДТП

Госавтоинспекцией УВД Бобруйского горисполкома устанавливаются свидетели и очевидцы дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 25 ноября 2020 года около 17 часов 50 минут, на перекрестке улиц Советская и Карла Либкнехта, с участием автомобиля «Сеат Ибица» и пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходу были причинены телесные повреждения.

Гражданам, которым известны обстоятельства данного происшествия, просьба позвонить по телефону: 71-55-55 или 59-01-99.

 

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома

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