ГАИ разыскивает очевидцев ДТП
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Госавтоинспекцией УВД Бобруйского горисполкома устанавливаются свидетели и очевидцы дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 25 ноября 2020 года около 17 часов 50 минут, на перекрестке улиц Советская и Карла Либкнехта, с участием автомобиля «Сеат Ибица» и пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходу были причинены телесные повреждения.
Гражданам, которым известны обстоятельства данного происшествия, просьба позвонить по телефону: 71-55-55 или 59-01-99.
ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома
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