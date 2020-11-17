ГАИ рассказала, где будут установлены датчики контроля скорости в Могилевской области с 17 по 23 ноября

Могилевская ГАИ в своем Инстаграм-канале назвала планируемые места установки датчиков контроля скорости в Могилеве и области с 17 по 23 ноября.

✔️ С 17 по 23 ноября с 08:00 до 20:00 - г. Бобруйск, улица Минская, в районе дома 102, скоростные ограничения - 60 км/ч.

✔️ С 17 по 23 ноября с 08:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 - г. Могилев, проспект Димитрова, в районе дома 67, скоростные ограничения - 60 км/ч.

✔️ 17 ноября с 08:00 до 19:00 - г. Могилев, проспект Димитрова, в районе дома 19Б, скоростные ограничения - 60 км/ч.

✔️ 18 ноября с 07:00 до 18:00 - г. Могилев, проспект Пушкинский, в районе дома 7, скоростные ограничения - 60 км/ч.

✔️ 19 ноября с 07:00 до 18:00 - г. Могилев, проспект Шмидта, в районе моста через реку Днепр, скоростные ограничения - 60 км/ч.

✔️ 20 ноября с 07:00 до 18:00 - г. Могилев, улица Космонавтов, в районе дома 47, скоростные ограничения - 60 км/ч.

✔️ 21 ноября с 09:00 до 19:00 - а/д М8, Быховский район, д. Следюки (км 273+400), скоростные ограничения - 60 км/ч.

✔️ 22 ноября с 08:00 до 19:00 - г. Могилёв, улица Минское шоссе, в районе дома 31, скоростные ограничения - 60 км/ч.

✔️ 23 ноября с 07:00 до 18:00 - г. Могилёв, проспект Пушкинский, в районе дома 7, скоростные ограничения - 60 км/ч.