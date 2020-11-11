ГАИ рассказала, где будут работать мобильные датчики скорости в период с 10 по 16 ноября

В своем Инстаграме ГАИ Могилева опубликовала список мест, где в ближайшее время будут установлены датчики контроля скорости.

✔️С 10 по 16 ноября с 08:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 - г.Могилев, проспект Димитрова, в районе дома 67, скоростные ограничения - 60 км/ч.

✔️ С 20:00 10 ноября до 02:00 11 ноября;

✔️ С 20:00 11 ноября до 02:00 12 ноября;

✔️ 14 ноября с 09:00 до 15:00 -

а/д М-8, д.Следюки (км273+400), скоростные ограничения - 60 км/ч.

✔️ 11 ноября с 07:00 до 18:00 - г.Могилев, проспект Пушкинский, в районе дома 7, скоростные ограничения - 60 км/ч.

✔️ 12 ноября

с 09:00 до 19:00 - а/д М8, д.Клин (км191+100), скоростные ограничения - 60 км/ч;

с 13:00 до 20:00 - г.Бобруйск, улица Гагарина, в районе дома 36, скоростные ограничения - 60 км/ч;

с 20:00 до 23:00 - г.Бобруйск, улица Минская, в районе дома 102, скоростные ограничения - 60 км/ч.

✔️ 13 ноября

с 07:00 до 18:00 - г.Могилев, проспект Шмидта, в районе моста через реку Днепр, скоростные ограничения - 60 км/ч;

с 07:00 до 18:00 - г.Могилев, проспект Пушкинский, в районе дома 7, скоростные ограничения - 60 км/ч.

✔️ 14 ноября с 08:00 до 19:00 - г.Могилев, улица Минское шоссе, в районе дома 31, скоростные ограничения - 60 км/ч.

✔️ 15 ноября

с 08:00 до 18:00 - Подъезд к г.Шклову от а/д М-8 (км9+400), скоростные ограничения - 60 км/ч;

с 09:00 до 19:00 - а/д Р-93 (км15+100), скоростные ограничения - 70 км/ч.

✔️ 16 ноября

с 07:00 до 18:00 - г.Могилев, улица Космонавтов, в районе дома 47, скоростные ограничения - 60 км/ч;

с 08:00 до 19:00 - г.Могилев, проспект Димитрова, в районе дома 19Б, скоростные ограничения - 60 км/ч.