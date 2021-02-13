ГАИ работает в усиленном режиме

Инспекторы ДПС оперативно предотвращают возникшие заторовые и аварийные ситуации, а также сопровождают колонны снегоуборочной техники. Кроме того, все сотрудники нацелены на оказание помощи всем участникам движения, которые попали в затруднительную ситуацию.

Госавтоинспекция призывает водителей не оставлять свои транспортные средства на проезжей части на длительное время, чтобы не создавать помехи для работы снегоуборочной техники. В противном случае они будут переставлены или отбуксированы эвакуаторами на охраняемые стоянки.

В связи с выпадением обильного снега ГАИ рекомендует водителям по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным.

Будьте предельно внимательны при управлении транспортным средством! Имейте в виду, что проезжая часть значительно сужена. Проявляйте максимальную осторожность!