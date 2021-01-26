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ГАИ проводит фотоконкурс «Я и мой питомец – соблюдаем правила!»

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ГАИ проводит фотоконкурс «Я и мой питомец – соблюдаем правила!»

Госавтоинспекция Могилевской области объявляет фотоконкурс «Я и мой питомец - соблюдаем правила!». Главное условие – сфотографировать, как вы и ваш домашний̆ любимец выполняете требования ПДД - например, участвуя в движении, когда на улице темно, или совершая путешествие в автомобиле и т.д.

Отмечайте @gai.mogilev на конкурсных фотографиях или присылайте их в директ официального аккаунта управления ГАИ УВД Могилевского облисполкома. Самые необычные и оригинальные будут размещены в ленте.

Итоги фотоконкурса подведут 8 февраля. Победители получат полезные сувениры для безопасности.

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