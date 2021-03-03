ГАИ проведет комплекс мероприятий по предупреждению ДТП, связанных с управлением автомобилем в состоянии опьянения

Автомобиль является источником повышенной опасности. Абсолютного контроля над ним добиться очень трудно. И, разумеется, на это не способен пьяный за рулем. Как результат – аварии со смертельным исходом. Управление транспортным средством под воздействием алкоголя недопустимо.

Последствия вождения в нетрезвом состоянии могут быть ужасными. Разбитые машины, исковерканные жизни пострадавших, суд и сломанная судьба виновника – обычная картина после происшествия с участием пьяного за рулем.

Управление автомобилем требует предельной концентрации внимания. Подвыпившие водители о них запросто забывают, как и об элементарной безопасности. Путают педали тормоза и газа, не видят знаков, светофоров, пешеходов, обгоняющих и встречных машин.

В соответствии с частью 1 статьи 18.15 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, при наличии абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации до 0,8 промилле включительно или наличии паров абсолютного этилового спирта в концентрации до 380 микрограммов на один литр выдыхаемого воздуха включительно - влечет наложение штрафа в размере ста базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на три года.

При этом за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения при наличии абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации свыше 0,8 промилле или наличии паров абсолютного этилового спирта в концентрации свыше 380 микрограммов на один литр выдыхаемого воздуха, наступает ответственность по части 2 статьи 18.15 КоАП Республики Беларусь и влечет наложение штрафа в размере двухсот базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на пять лет.

В очередной раз призываем всех граждан не быть в стороне и сообщать по телефону 71-55-55 либо 102 о фактах нахождения в состоянии алкогольного опьянения на дороге водителей, пешеходов, велосипедистов и других участников дорожного движения, поведение которых небезопасно и требует принятия безотлагательных мер по их удалению с проезжей части. Возможно, именно ваш звонок поможет избежать трагедии и спасет чью-то жизнь.

С 5 по 9 марта на территории города Бобруйска Госавтоинспекция проведет целевой комплекс надзорных и профилактических мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения.