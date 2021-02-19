ГАИ проведет целевой комплекс мероприятий по предупреждению ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения

В 2020 году на дорогах Бобруйска в 61 аварии погиб 1 человек и 70 получили различные травмы. В январе текущего года зарегистрировано уже 3 аварии, в которых пострадали люди. Участниками аварий становились как водители, так и пешеходы.

В случае наезда на пешехода виновным может быть, как водитель, вовремя не среагировавший на дорожную ситуацию или нарушивший правила, так и сам пешеход, который выскочил на дорогу в неположенном месте или проигнорировал использование фликеров. Даже если пешеход переходит дорогу там, где нужно, он не должен забывать, что водитель может не видеть его по каким-то причинам. Поэтому не стоит резко выбегать на дорогу, так как автомобиль имеет инерцию и тормозной путь, из-за чего он может не успеть остановиться

У водителя, в сравнении с пешеходом, куда больше обязанностей и ответственности, ведь автомобиль является средством повышенной опасности. Основными нарушениями водителей, которые приводят к ДТП с пешеходами, являются: нарушение правил проезда регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов и несоблюдение скоростного режима (особенно в жилых зонах).

Водителям важно помнить, что, увидев переход, пешеход зачастую считает свое преимущество безусловным и рассчитывает, что водитель его обязательно пропустит. Более того, некоторые пешеходы умышленно переходят проезжую часть медленно, демонстрируя водителям свое преимущество. Несмотря на то, что такое поведение пешеходов недопустимо, водитель обязан придерживаться буквы закона, т.е. остановиться перед переходом и дать пешеходам пройти.

Еще раз обратите внимание, что уступить дорогу пешеходу на пешеходном переходе – это обязанность водителя, обязанность пешехода – убедиться в безопасности своего перехода.

Максимальный показатель скорости в пределах жилой зоны не должен превышать20 км/ч. Руководствуйтесь принципом, чем хуже обзор – тем ниже скорость.

Важно учитывать, что на автодорогах, прилегающих к населенным пунктам, велика вероятность внезапного появления на проезжей части пеших участников движения.

Чтобы, сидя за рулем, быть готовым на дороге к любым сюрпризам со стороны пешеходов, каждому водителю необходимо помнить о потенциально опасных категориях – детях, пожилых людях, а также людях в нетрезвом состоянии. Если водитель заметил возле проезжей части кого-либо из этой категории пешеходов, необходимо быть готовым к самому непредсказуемому. Нужно привлечь внимание такого пешехода, поморгать фарами, посигналить и до минимума снижать скорость, а может, даже и произвести экстренное торможение.

Выполняя требования ПДД, пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам, а при их отсутствии по обочинам. Однако не следует идти по самому краю тротуара, прилегающего к проезжей части дороги. Оступившись или поскользнувшись, можно неожиданно оказаться на проезжей части. Задеть пешехода могут и транспортные средства особенно с прицепом, движущиеся рядом с тротуаром. В местах, где отсутствуют вышеуказанные элементы дороги, пешеходы могут двигаться по краю проезжей части навстречу транспортному потоку, чтобы видеть приближающийся автомобиль и своевременно уступить ему дорогу. В таких случаях пешеход должен идти как можно ближе к краю проезжей части, чтобы занимать минимальное пространство и не препятствовать движению транспорта.

Пересекать проезжую часть дороги пешеходы должны по пешеходным переходам. В случае их отсутствия на перекрестках необходимо двигаться по линии тротуаров и обочин, убедившись, что выход на проезжую часть дороги безопасен. Переходя дорогу, пешеход не должен замедлять движение или останавливаться на ней, поскольку это повышает опасность наезда.

Особенно опасно пересекать дорогу в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, так как пешеход видит автомобиль с включенными фарами, а водитель может не заметить пешехода. Улучшить видимость человека на дороге помогают световозвращающие элементы.

Скоро весна, а с ее наступлением на дороге появится значительное количество любителей велотранспорта. Не стоит забывать, что движение на велосипеде по дороге не менее опасно, особенно в темное время суток или при ее недостаточной видимости. Здесь стоит напомнить, что на велосипеде должны быть включены спереди фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади – фонарь, излучающий красный свет. Гужевой транспорт также должен быть обозначен согласно требованиям ПДД.

Госавтоинспекция призывает граждан не оставаться в стороне и сообщать по телефону 102 о фактах нахождения на дороге нетрезвых участников движения, поведение которых небезопасно. Возможно, именно Ваш звонок поможет избежать трагедии и спасет чью-то жизнь.

В период с 22 по 28 февраля Госавтоинспекцией на территории Могилевской области проводится целевой комплекс мероприятий по предупреждению ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения, а также популяризации использования ими световозвращающих элементов в темное время суток.