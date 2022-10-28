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Профилактика

ГАИ проведет 28 октября Единый день безопасности дорожного движения

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ГАИ проведет 28 октября Единый день безопасности дорожного движения

У школьников завершается первая учебная четверть. В понедельник начинаются осенние каникулы – беззаботное время для детей и период особой осторожности для водителей. По всей стране пройдет Единый день безопасности дорожного движения.  

Сотрудники ГАИ проведут профилактику ДТП с участием пешеходов. Вблизи них за рулем необходимо предельное внимание. Рекомендуется максимально снижать скорость перед зеброй и уступать дорогу желающим пересечь проезжую часть. Пешеходам, несмотря на преимущество на переходе, не помешает убедиться в безопасности выхода на дорогу. 

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