ГАИ проведет 28 октября Единый день безопасности дорожного движения

У школьников завершается первая учебная четверть. В понедельник начинаются осенние каникулы – беззаботное время для детей и период особой осторожности для водителей. По всей стране пройдет Единый день безопасности дорожного движения.

Сотрудники ГАИ проведут профилактику ДТП с участием пешеходов. Вблизи них за рулем необходимо предельное внимание. Рекомендуется максимально снижать скорость перед зеброй и уступать дорогу желающим пересечь проезжую часть. Пешеходам, несмотря на преимущество на переходе, не помешает убедиться в безопасности выхода на дорогу.