ГАИ просит водителей и пешеходов в сложных погодных условиях быть предельно внимательными, сообщила госавтоинспектор отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Анна Тиханович.

"В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения: водители, выбирайте скорость с учетом погодных условий и ситуации на дороге, соблюдайте безопасные дистанцию и боковой интервал, откажитесь от необдуманных маневров и обгонов - все это может привести к потере контроля над автомобилем. Будьте внимательны при проезде пешеходных переходов и остановок общественного транспорта", - рассказали в ГАИ.

Пешеходам следует проявлять благоразумие. "Пересекайте проезжую часть только по обозначенным переходам, убедитесь в отсутствии приближающихся транспортных средств. Вне населенных пунктов двигайтесь только навстречу транспорту. В темное время суток обязательно дополняйте свою одежду световозвращающими элементами. При посадке в общественный транспорт будьте предельно осторожны, не толкайте друг друга и обязательно держитесь за поручни", - добавила Анна Тиханович.

Сотрудники Госавтоинспекции просят всех быть предельно внимательными на дороге.