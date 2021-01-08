ГАИ призывает водителей проявлять повышенное внимание при переменчивых погодных условиях

Новогодние праздники подтвердили, что не все водители серьезно отнеслись к изменениям погодных и дорожных условий. Увеличилось количество мелких ДТП, произошло и несколько тяжелых, резонансных ДТП, связанных с невнимательностью и выбором водителями стиля вождения, не соответствующего изменившимся дорожным условиям. "За трое суток нового года на дорогах республики произошло 437 ДТП, в 20 пострадали люди. 10 человек погибли, в том числе двое несовершеннолетних, 23 получили травмы. Из 10 погибших - 6 пешеходов (5 в состоянии опьянения). За управление в нетрезвом состоянии задержаны 260 водителей. Кроме того, сотрудники ГАИ выявили 505 бесправников. Отличились своей безответственностью и пешеходы, которые стали нарушителями в 1501 случае, при этом 344 были нетрезвыми. 623 пешехода находились на проезжей части, не обозначив себя в темное время суток световозвращающими элементами", - рассказали в ГУ ГАИ МВД.

Госавтоинспекция призывает проявлять повышенное внимание при участии в дорожном движении в переменчивых погодных условиях. Работа личного состава дорожно-патрульной службы ГАИ ориентирована на оказание помощи участникам дорожного движения. Организован круглосуточный мониторинг состояния улично-дорожной сети с целью обеспечения безопасности дорожного движения, своевременной организации работ по ликвидации зимней скользкости.

В нынешних погодных условиях, когда происходят резкие смены осадков и температурного режима, остро встает вопрос безопасности дорожного движения. Образование на дорогах ледяной корки - одна из самых неприятных проблем, которые может доставить непогода. Поэтому торопиться, совершать резкие маневры и перестроения категорически недопустимо. В таких погодных условиях в несколько раз возрастает тормозной путь, увеличивается опасность заносов и потери управляемости автомобилем, а также наездов на пешеходов.

Основное для водителя - осмотрительность, низкая скорость и исключительная плавность движений. Торможение практически должно быть ограничено и производиться на включенной передаче. Направление движения меняйте очень осторожно во избежание юза, из которого в гололедицу трудно выйти. Также осторожно прибавляйте газ при разгоне, особенно на заднеприводном авто. Поворот необходимо проезжать на постоянной скорости, для чего заранее снизить ее до минимума.

Следует быть предельно внимательными при проезде продуваемых участков на трассах, а также мостах, путепроводах и эстакадах.

Пешеходам рекомендуется проявлять максимум внимания и осторожности при пересечении проезжей части. Даже на регулируемых пешеходных переходах не начинать переход, пока все автомобили не остановятся. Следует убедиться, что автомобили остановились и переход безопасен. Ввиду возможного обледенения тротуаров необходимо аккуратно приближаться к краю проезжей части. В темное время суток обязательно обозначайте себя световозвращающими элементами.