ГАИ призывает водителей отказаться от дальних поездок в сильный мороз

В связи с прогнозируемыми сильными морозами Госавтоинспекция рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте на дальние расстояния. Об этом сообщили в главном управлении ГАИ МВД.

"В связи с прогнозируемыми сильными морозами ГАИ рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте на дальние расстояния, если ваш автомобиль не подготовлен должным образом к эксплуатации при низких температурах. Особенно это касается автомобилей с дизельным двигателем. Важно учитывать, что в складывающихся погодных условиях внешне кажущаяся чистой проезжая часть может быть скользкой. Почищенная и обработанная противогололедным составом проезжая часть не становится сразу безопасной, требуется время и определенная интенсивность движения, чтобы смесь начала выполнять свои функции, то есть плавить снежно-ледяные образования", - рассказали в ГАИ.

Необходимо выбирать наиболее безопасную скорость, увеличить дистанцию и быть готовым в случае необходимости заблаговременно поменять стратегию движения. Торможение практически должно быть ограничено и производиться на включенной передаче. Осторожно следует прибавлять газ при разгоне, особенно на заднеприводном авто. Поворот необходимо проезжать на постоянной скорости, для чего заранее снизить ее до минимума. Исключить ненужные перестроения, опережения и обгоны.

"Пешеходам важно понимать, что на скользкой дороге в разы увеличивается тормозной и остановочный путь любого транспортного средства, при применении экстренного торможения автомобиль может уйти в неуправляемый занос. В связи с эти пешеходам не следует рисковать собственной безопасностью, необходимо переходить дорогу в установленных местах и только убедившись, что все автомобили успели остановиться. В условиях недостаточной видимости необходимо использовать световозвращающие элементы", - отметили в ГАИ.