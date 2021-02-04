ГАИ призывает водителей к осторожности в сложных погодных условиях

Госавтоинспекция призывает водителей быть осторожными на дорогах в сложных погодных условиях, сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"При выборе скорости движения водитель должен учитывать ограничения скорости, интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза, дорожные, метеорологические условия и другие факторы, снижающие прозрачность атмосферы и влияющие на видимость дороги в направлении движения. Стоит избегать резких перестроений и торможений, а также отказаться от обгонов, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Для привлечения внимания в условиях недостаточной видимости дороги рекомендуется двигаться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Водителям следует помнить, что при езде в гололед даже на небольшой скорости недопустимы резкость в движениях ни при переключении передач, ни при разгоне, ни при маневрировании", - рассказали в ГАИ.

К примеру, в Минске 4 февраля около 8.15 произошла авария. 24-летний водитель "Лады" ехал по ул.Иркутской со стороны ул.Летней в направлении ул.Байкальской. При выборе скорости он не учел погодные условия и состояние дорожного покрытия. В результате, не сумев вовремя снизить скорость, "Лада" врезалась в стоящий впереди "Мицубиси". Пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.

В связи с выпадением обильного снега и образованием наледи на проезжей части ГАИ несет службу в усиленном варианте, контролируя уборку улично-дорожной сети и сопровождая колонны снегоуборочной техники. Госавтоинспекция также призывает владельцев транспортных средств не оставлять свои автомобили на краю проезжей части на длительное время, чтобы не препятствовать работе коммунальной и снегоуборочной техники.