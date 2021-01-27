ГАИ призывает водителей к особому вниманию на дороге

Госавтоинспекция в гололед призывает водителей к особому вниманию и осмотрительности. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Прогнозируются осадки в виде дождя и сильного мокрого снега, а ночью температура воздуха опустится до минусовых значений, в связи с чем на дорогах возможно образование гололеда. Столичная Госавтоинспекция призывает водителей к особому вниманию и осмотрительности", - рассказали в ГАИ.

Неосторожное маневрирование в подобных погодных условиях может привести к полной потере контроля над авто. Перед началом движения очистите стекла и внешние световые приборы. Залейте "незамерзайку". Проверьте исправность стеклоочистителей. Плавно снижайте и увеличивайте скорость движения. Не забывайте включать ближний свет фар.

Госавтоинспекция столицы предупреждает, что только внимательное управление автомобилем, сознательное использование ремней безопасности, зимней резины, отказ от резких маневров, соблюдение скоростного режима и исправность всех узлов и агрегатов автомобиля позволит всем участникам дорожного движения безопасно добраться до пункта назначения.

Пешеходам необходимо обращать внимание на возможное обледенение тротуаров и аккуратно приближаться к краю проезжей части. В темное время суток обязательно обозначать себя световозвращающими элементами. "Уважаемые участники дорожного движения, берегите себя и своих близких. Экипажи ГАИ помогут вам в любой сложной дорожной ситуации", - добавили в ГАИ.