ГАИ призывает водителей и пешеходов быть особенно внимательными при тумане

ГАИ призывает водителей и пешеходов быть особенно внимательными и осторожными при тумане. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Соблюдайте безопасную дистанцию, избегайте резких торможений и перестроений. Лучше отказаться от опережения - это один из самых опасных маневров в условиях недостаточной видимости. Подъезжая к пешеходному переходу, заранее сбрасывайте скорость. Не стоит забывать о своей безопасности и безопасности других участников дорожного движения", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция рекомендует в темное время суток прикреплять к одежде световозвращающие элементы. Важно следить за тем, чтобы фликеры были в поле зрения водителей, а не скрывались за вещами или деталями одежды. Необходимо соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и осторожными, переходить дорогу исключительно в специально предусмотренных для этого местах и с особой осторожностью, заранее убедившись, что все автомобили остановились.