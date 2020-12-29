ГАИ призывает водителей быть внимательными на дорогах из-за гололедицы

Госавтоинспекция Витебской области призывает водителей быть аккуратнее на дорогах, сообщили в УГАИ УВД облисполкома.

Дождь и мокрый снег образуют наледь и гололедицу. "Будьте предельно внимательны, соблюдайте безопасную дистанцию, выбирайте скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий. Также избегайте маневрирования и резкого торможения, строго выполняйте предписания дорожных знаков", - отметили в ГАИ.

В Витебске гололедица на некоторых участках парализовала движение трамваев и троллейбусов. В городе с утра произошло несколько ДТП.