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Профилактика

ГАИ призывает водителей быть внимательными на дорогах из-за гололедицы

belta.by 94 0

ГАИ призывает водителей быть внимательными на дорогах из-за гололедицы

Госавтоинспекция Витебской области призывает водителей быть аккуратнее на дорогах, сообщили  в УГАИ УВД облисполкома.

Дождь и мокрый снег образуют наледь и гололедицу. "Будьте предельно внимательны, соблюдайте безопасную дистанцию, выбирайте скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий. Также избегайте маневрирования и резкого торможения, строго выполняйте предписания дорожных знаков", - отметили в ГАИ.

В Витебске гололедица на некоторых участках парализовала движение трамваев и троллейбусов. В городе с утра произошло несколько ДТП.

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