ГАИ призывает водителей быть предельно внимательными вблизи школ и других детских учреждений

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными вблизи школ и других детских учреждений. Об этом сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

С 25 августа по 5 сентября в республике проходит акция "Внимание - дети": водителям всех транспортных средств при движении в светлое время суток необходимо включать ближний свет фар или дневные ходовые огни. Водителей призывают быть предельно внимательными вблизи школ и других детских учреждений, снижать скорость в придворовых территориях и при подъезде к пешеходным переходам. Каждый перевозимый в автомобиле ребенок-подросток должен быть пристегнут ремнем безопасности, а малыш находиться в специальном удерживающем кресле.

"Уважаемые родители, учите детей правильно вести себя на дороге. Когда находитесь с ребенком на проезжей части, крепко держите его за руку. Переходите дорогу только по пешеходным переходам, когда убедились, что автомобили остановились и водители вас пропускают. Объясняйте детям, что играть и выбегать на проезжую часть опасно. Покажите на собственном примере, как правильно вести себя на дороге", - отметили в УГАИ.

В ведомстве добавили, что за минувшие выходные дни в Минской области в результате трех дорожно-транспортных происшествий три человека травмированы. Задержаны 23 нетрезвых водителя, четыре из которых - по сообщениям граждан. Пресечено 86 фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления. 149 пешеходов привлечены к административной ответственности. Практически каждый третий пешеход находился в нетрезвом состоянии, а каждый второй не был обозначен световозвращающими элементами. За указанный период на территории Минской области зарегистрирован 71 факт без пострадавших, где автомашины получили механические повреждения.

29 августа зарегистрировано два ДТП в Борисовском районе. Авария произошла около 17.00 в д. Большое Стахово. 37-летний житель Могилевской области, управляя автомобилем "Опель Вектра", ехал по ул.Борисовской. Поворачивая налево, он не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении мотоциклу "Ямаха", которым управлял 53-летний борисовчанин, в результате чего столкнулся с ним. Мотоциклист получил травмы. Установлено, что водитель авто ранее лишен водительского удостоверения.

Второй инцидент случился около 19.30 на 16-м км автодороги Борисов - Холопеничи. 59-летний борисовчанин на автомобиле "Форд-Фьюжн" ехал в направлении д.Кострица. На закруглении дороги он не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Водитель с серьезными травмами госпитализирован.

Кроме того, в Заславле 29 августа около 18.50 произошла авария с участием несовершеннолетнего. 47-летний водитель автомобиля "Тойота Королла" при движении по дворовой территории на ул.Студенецкой сбил шестилетнюю велосипедистку, которая выехала из-за стоящего автомобиля. Чтобы избежать наезда на ребенка, мужчина принял правее и врезался в припаркованный автомобиль. В результате девочка телесных повреждений не получила.