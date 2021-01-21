ГАИ призывает водителей быть осторожными на дорогах в связи с потеплением

Госавтоинспекция призывает водителей проявлять максимум осторожности и благоразумия при управлении автомобилем в связи с потеплением. Об этом сообщили в Управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"При плюсовых температурах снег превращает проезжую часть дороги в кашу, значительно уменьшая сцепление колес с дорожным покрытием и увеличивая тормозной путь, поэтому двигаться в таких условиях необходимо осторожно, а также не стоит забывать про дистанцию. Кроме того, необходимо снижать скорость движения", - рассказали в ведомстве.

Госавтоинспекция напомнила, что пешеходам следует быть особенно внимательными при переходе проезжей части. Важно быть предсказуемым на дороге, а в темное время суток, чтобы стать заметнее, использовать световозвращающие элементы.

В городе продолжается уборка улично-дорожной сети, поэтому автовладельцев просят не парковаться у края проезжей части.

В свою очередь экипажи ГАИ ориентированы на оказание помощи гражданам, оказавшимся в сложной ситуации на дороге. В случае возникновения проблемных ситуаций следует звонить по номеру 102.