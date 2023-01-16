ГАИ призывает родителей чаще напоминать детям правила поведения у проезжей части

ГАИ призывает родителей ежедневно напоминать детям правила безопасного поведения вблизи проезжей части, в жилых зонах и во дворах.

"Дети - самая незащищенная категория участников дорожного движения. А в зимний период, когда световой день короток, риск попадания юных пешеходов в дорожные аварии, к сожалению, возрастает, - сказали в ГАИ. - Призываем родителей контролировать использование ребенком световозвращающих элементов".

Многочисленные исследования показали, что применение фликеров повышает видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижает риск возникновения ДТП с их участием. Кроме того, взрослые для своих детей должны быть примером ответственного и дисциплинированного поведения на дороге и в транспорте.