ГАИ призывает родителей чаще напоминать детям правила поведения у проезжей части
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ГАИ призывает родителей ежедневно напоминать детям правила безопасного поведения вблизи проезжей части, в жилых зонах и во дворах.
"Дети - самая незащищенная категория участников дорожного движения. А в зимний период, когда световой день короток, риск попадания юных пешеходов в дорожные аварии, к сожалению, возрастает, - сказали в ГАИ. - Призываем родителей контролировать использование ребенком световозвращающих элементов".
Многочисленные исследования показали, что применение фликеров повышает видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижает риск возникновения ДТП с их участием. Кроме того, взрослые для своих детей должны быть примером ответственного и дисциплинированного поведения на дороге и в транспорте.
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